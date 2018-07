King, criadora do Candy Crush, abriu capital na Bolsa de Valores de Nova York. FOTO: EFE King, criadora do Candy Crush, abriu capital na Bolsa de Valores de Nova York. FOTO: EFE

BANGALORE – As ações da empresa criadora do jogo Candy Crush Saga, a britânica King Digital, caíam mais de 13% nesta quarta-feira, mesmo com os resultados acima do esperado no primeiro trimestre.

Investidores estavam preocupados com o excesso de confiança da companhia devido ao sucesso de seu popular jogo Candy Crush, responsável por dois terços de suas receitas brutas.

As ações da desenvolvedora caíam 13,2% para 16,27 dólares nas operações (às 15h39 no horário de Brasília) e seu papel não atinge o preço de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de US$ 22,5 dólares desde que a empresa abriu capital, em março.

Impulsionada pelo jogo Farm Heroes, a receita do primeiro trimestre da King triplicou na comparação anual para US$ 606,7 milhões.

Excluindo itens, a empresa lucrou US$ 0,61 por ação. Analistas em média esperavam lucro de US$0,59.

A preocupação dos investidores é que a empresa tenha dificuldades para manter seus jogadores caso não entregue sucessos consistentes no futuro, assim como a Zynga, produtora do jogo “Farmville”, e da produtora do “Angry Birds”, Rovio.

/ REUTERS