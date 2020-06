Elijah Nouvelage/Reuters O Twitch também deletou os videos dos comícios em que Trump disseminou os conteúdos de ódio

O Twitch, plataforma de streamings de games, decidiu banir temporariamente a conta do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, sob a acusação de disseminação de conteúdos de ódio. Além da punição, a plataforma deletou os videos de Trump, referentes à comícios realizados em sua campanha de reeleição.

Os vídeos de Trump excluídos pelo Twitch continham, segundo a empresa, conteúdos racistas e discriminatórios. Em um dos eventos políticos, o presidente dos Estados Unidos afirmou que o México estava enviando estupradores ao país. Em outro mais recente, durante a volta da campanha presidencial em Tulsa, Oklahoma, Trump criticou ofensivamente os protestos antirracistas, iniciados após o assassinato de George Floyd, em maio deste ano.

“Como qualquer outra pessoa, os políticos do Twitch devem aderir aos nossos Termos de Serviço e Diretrizes da comunidade. Não abrimos exceções para conteúdo político ou digno de notícia e tomaremos medidas sobre conteúdo denunciado que viole nossas regras ”, disse um porta-voz do Twitch ao site americano The Verge.

Há uma semana, o Twitch informou que ia endurecer suas políticas de conteúdo para reprimir ações de assédio dentro da plataforma, visando proteger seus usuários. Na ocasião, a plataforma afirmou que ia começar a banir permanentemente streamers que não esrivessem de acordo com as regras da comunidade.