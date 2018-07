SÃO PAULO – Nesta semana, o site Nomes Brasil gerou problemas ao divulgar o CPF de pessoas sem autorização prévia. E agora foi descoberto que o dono do polêmico site possui outros 4 endereços. Apesar de ninguém ter acesso aos dados do proprietário – nem o Ministério da Justiça possui as informações -, tudo já está sendo investigado e o provedor de acesso deve divulgar o nome em breve.

E através do cadastro no AdSense – ferramenta que gera recursos financeiros – descobriu-se que o Nomes Brasil está ligado a outros 4 endereços, sendo que dois deles atuam no Brasil. O CNPJ Brasil divulga dados de empresas, como endereço, nome fantasia, razão social e, é claro, o CNPJ. E o Simples Nacional lista empresas que se enquadrem nesta categoria que possui um regime tributário diferenciado.

Além disso, dois outros sites listam companhias estrangeiras: o Companies NY e o United Kingdon Companies listam, respectivamente, o nome e endereço de companhias em Nova York e no Reino Unido.

O Ministério Público e o Ministério da Justiça estão investigando a atuação do Nomes Brasil e dos sites paralelos. Ontem, 7, o site que divulgava CPFs sem autorização saiu do ar.