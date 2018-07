Biz Stone e Evan Williams criaram o Medium, plataforma que mistura blog, tweets e fotos

SÃO PAULO – Evan Williams e Biz Stone não se contentaram em desenvolver juntos duas das plataformas mais populares da web, o Twitter e o Blogger, e decidiram assinar outro projeto: o Medium.

Williams explica a novidade:

“Estamos re-imaginando a publicação em uma tentativa de fazer um salto evolutivo, com base em tudo o que aprendemos nos últimos 13 anos e com base nas necessidades do mundo de hoje. Isso soa muito grandioso, então não vamos nos precipitar. Verdade seja dita, estamos apenas começando a jornada de entender o que tudo isso significa e o que estamos lançando hoje é apenas um pedaço do que descobrimos.”

O Medium mistura o Twitter – enquanto as páginas mostra posts curtos, visualmente parecidos com post-its –, Pinterest, Instagram e Tumblr – pela opção de inserir imagens com textos ou apenas imagens – e o Blogger em si – pelo formato de “posts” na qual a plataforma toda se baseia.

Por enquanto, é possível acessar o site usando sua conta do Twitter, mas é apenas permitido visualizar o que já existe de publicações. Produzir conteúdo ainda está restrito a seletas pessoas (“amigos e familiares”), grupo que deve aumentar aos poucos.

Para se inscrever, clique aqui: https://medium.com/m/signin

Veja exemplos de páginas no Meidum:

