Além de ver todos os desenhos que substituíram o logo do Google, dá para comprar camisetas estampadas com eles

Na nova página de Doodles do Google, dá para navegar por ano ou por país

SÃO PAULO – A página de Doodles do Google – aqueles desenhos comemorativos que o Google coloca no lugar do logo para fazer homenagens — mudou. No novo formato, os doodles ficam lado a lado, como em uma galeria, em permanente exposição. Estão expostos todos os doodles desde 1998.

E lá mesmo há uma lojinha em que é possível comprar souvenirs, de camisetas a canecas passando por skates e adesivos, com seu doodle favorito. Com preços em real.