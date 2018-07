Com o Double, um robô com rodas e suporte a iPad, é possível estar em qualquer lugar sem sair de casa

SÃO PAULO – Uma empresa chamada Double Robotics colocou à venda um robô articulado controlado remotamente por um aplicativo de iPad que tem um objetivo: substituir a necessidade de se estar presente. O robô vem com rodas, bateria e um suporte para iPad. Usando o FaceTime, obviamente em um outro iPad, o usuário consegue ver e ser visto à distância.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Com previsão de entregas para o início de 2013, o Double é vendido por US$ 2 mil.

Como exemplos de usos, a empresa lista teleconferências em ambientes de trabalho, visitas a universidades, acompanhamento de pacientes por médicos, visualização de exposições em galerias de arte e museus ou ainda em lojas de departamento permitindo que o cliente veja o produto antes de comprá-lo.

Em um episódio de The Big Bang Theory (número 65), Sheldon montou o seu próprio robô teleguiado porque queria aumentar sua longevidade (e usa inclusive para conversar do seu quarto com o cofundador da Apple, Steve Wozniak, em um restaurante). E você, qual utilidade daria para essa máquina?

(via Cnet)