SÃO PAULO – O Oscar é a cerimônia mais aguardada entre cinéfilos e profissionais da indústria do cinema, mas também é um grande momento para a pirataria. Um estudo da Irdeto, que monitora pirataria na internet em 200 países, acompanhou os principais títulos indicados para o Oscar deste ano de 15 de janeiro, após a nomeação dos indicados pela Academia, a 14 de fevereiro. Segundo a empresa de pesquisas, os filmes foram baixados 385% mais vezes após aparecerem na lista oficial.

Um dos maiores saltos veio com Selma, filme sobre a luta do líder negro Martin Luther King por direitos civis nos Estados Unidos. Sozinho, o título teve um aumento de 1033% downloads no período.

Em seguida, estão Sniper Americano (230%), Para Sempre Alice (194%), Birdman (192%), O Jogo da Imitação (175%), Whiplash (171%), A Teoria de Tudo (161%), Garota Exemplar (83%), Foxcatcher (78%); Dois Dias, Uma Noite (73%); O Grande Hotel Budapeste (41%) e Boyhood (23%).

O ranking muda de cara quando são analisados o total de downloads recebidos por cada filme. No topo ficam Sniper Americano (com 1,3 milhões de downloads), Garota Exemplar (1,2 milhões), Birdman (796 mil) e A Teoria de Tudo (776 mil). Nessa lista, Selma aparece em 10º, com 144 mil downloads.

Pelo cano

Segundo a pesquisa, 31% dos filmes que se tornaram ilegalmente disponíveis para download na web foram vazados pelos screeners, nome dado às cópias em DVD e Blu-ray pela indústria aos críticos de filmes da Academia.

O fato é conhecido e vem sendo alvo de tentativas de maior rigidez em sua segurança pela indústria. As medidas parecem ter surtido algum efeito, já que, de acordo com o programador e pesquisador Andy Baio, o número é 89% menor do que o observado entre 2003 e 2004.

Mas se os vazamentos por essa via vem sendo controlados, por outras, só cresce. Baio explica que o formato distribuído (por correio) aos críticos é de alta qualidade, mas vem com marca d’água e com códigos que permitem seu rastreamento. Tais cópias se tornam irrelevantes, já que versões em melhor qualidade (HD) aparecem pouco tempo depois de as screeners caírem na rede.

Segundo Baio, entre 2014 e 2015, o número de arquivos de filmes indicados em HD vazados subiu de 88% para 92%.

E o Oscar dos pirateados vai para…

A empresa ainda “brinca” com os dados e faz uma previsão dos vencedores da estatueta se fossem levados em conta sua popularidade entre os consumidores de filmes por vias ilegais. As maiores premiações ficariam assim:

• Melhor filme: Sniper Americano.

• Melhor diretor: Alejandro Gonzáles Iñarritu, por Birdman.

• Melhor atriz: Rosamund Pike, por Garota Exemplar.

• Melhor ator: Bradley Cooper, por Sniper Americano.

Brasil no topo

A pesquisa da Irdeto evidencia ainda o peso do Brasil entre os países que mais baixaram os filmes analisados – o único da América Latina no top 10.

O país que encabeça a lista é a Rússia (com 400 mil downloads), seguida dos Estados Unidos (377 mil), Itália (286 mil), Reino Unido (196 mil) e, em quinto lugar, o Brasil (com 189 mil downloads).

A empresa ainda lista os três filmes mais populares em cada país. Segundo o estudo, no Brasil os preferidos foram A Teoria de Tudo, Garota Exemplar e Birdman.

