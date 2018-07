Mecanismo que impede cópias de arquivos digitais não impede pirataria

Foto: Wikimedia Commons

Descobriram o que parecia óbvio: o DRM, mecanismo que impede cópias de arquivos digitais, não impede a pirataria. Pelo contrário, funciona como incentivo para que as pessoas pirateiem arquivos em vez de comprá-los.

“Apenas os usuários legais pagam o preço e sofrem com as restrições. Os usuários ilegais não são afetados, porque os produtos pirateados não têm as restrições do DRM”, disse o estudo, feito por pesquisadores das universidades de Rice e Duke.

“Em muitos casos, as restrições do DRM previne os usuários legais de fazerem algo normal, como fazer cópias de suas músicas para backup. Por causa desses inconvenientes, alguns consumidores optam pela pirataria”, explica Dinah Vernik, professor-assistente da Universidade de Rice.

O que o estudo mostra já foi percebido pela indústria musical – até a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, tradicional órgão que combate à pirataria, já disse que remover o DRM impulsionou a venda de músicas por download.

Embora a música esteja quase livre do DRM, o mecanismo ainda é muito usado em filmes, games e livros digitais.