AFP PHOTO/Fabrice COFFRINI Drones vão patrulhar prais australianas em busca de tubarões.

Para aumentar a segurança, drones equipados com um sistema de detecção de tubarões e alimentados por inteligência artificial começarão a patrulhar algumas praias australianas no próximo mês.

Os drones transmitirão um vídeo ao vivo para o operador, que poderá usar o software de detecção de tubarões para encontrar os animais em tempo real.

O programa é mais preciso que o olho humano. Estudos mostraram que as pessoas têm uma taxa de precisão de 20% a 30% ao interpretar dados de imagens aéreas para identificar a atividade de tubarões. O software pode elevar essa taxa a 90%, disse o Dr. Nabin Sharma, pesquisador da Escola de Software da Universidade de Tecnologia de Sydney.

“Não se trata de substituir os seres humanos, trata-se de ajudar as pessoas a fazerem seu trabalho de uma maneira melhor, com mais precisão. Essa é a função do aplicativo”, disse Sharma.

Os vídeos aéreos de tubarões disponíveis publicamente são usados para treinar os algoritmos do sistema e diferenciar tubarões de outras criaturas marinhas, surfistas, nadadores e barcos. O programa pode, então, identificar tubarões e outras espécies marinhas, como golfinhos e baleias, em tempo real.