SÃO PAULO – Durante a abertura da conferência DBX nesta terça-feira, 9, o Dropbox anunciou a criação de um novo serviço online para que os usuários possam sincronizar configurações de aplicativos entre diversos aparelhos conectados.

Chamado de Dropbox Platform, o novo recurso permitirá que desenvolvedores de aplicativos e fabricantes possam usar o sistema de sincronização do Dropbox para manter as configurações dos usuários atualizadas entre diferentes aparelhos, além de outros dados.

Atualmente o sistema do Dropbox é usado para manter pastas de arquivos organizadas e sincronizadas entre diferentes aparelhos e entre outros usuários. Segundo a empresa, 175 milhões de pessoas usam o serviço (em novembro passado eram 100 milhões) e sincronizam mais de 1 bilhão de arquivos por dia.

“Nosso sistema já lida com a sincronização de arquivos e pastas, mas à medida que as pessoas usam mais e mais aplicativos, muitas das suas coisas nem se parecem com arquivos. Pode ser qualquer coisa — configurações, contatos, uma lista de afazeres ou um rascunho de um desenho”, escreveram os fundadores Drew Houston e Arash Ferdowsi no blog da empresa.

Na prática, o que o novo sistema promete fazer é guardar as últimas informações do usuário online e aplicá-las da próxima vez que a pessoa abrir o aplicativo, mesmo que em outro equipamento. Um bom exemplo de como isso pode ser aplicado são os games para celular e tablet. Com um sistema como o do Dropbox, seria possível salvar a fase em que você parou (por exemplo no Angry Birds) no celular e, quando abrisse o jogo no tablet, poderia continuar de onde parou.

“Estamos substituindo o disco rígido”, disse Drew Houston em entrevista ao site da revista Wired. “Não é que vamos encontrar um Dropbox dentro do MacBook, mas o que estamos lançando é o sucessor espiritual do disco rígido.”

Além disso, o Dropbox também terá dois plug-ins (Chooser e Saver) que podem ser usados por desenvolvedores de aplicativos. Com o Chooser, programadores poderão incluir a opção “abrir arquivo do Dropbox” em seus programas. Dessa maneira, os usuários podem carregar informações guardadas no Dropbox quando estiverem dentro de outro aplicativo, por exemplo, na hora de anexar um arquivo em um e-mail. Já o Saver funciona como um botão de atalho para salvar um arquivo diretamente no Dropbox, o que é útil para salvar, por exemplo, uma imagem que você viu dentro de um aplicativo.

As novidades foram anunciadas na conferência DBX, primeiro evento para desenvolvedores organizado pelo Dropbox.

