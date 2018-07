Sistema de armazenamento em nuvem arrecadou US$ 250 milhões em rodada de financiamento

SÃO FRANCISCO – O Dropbox obteve US$ 250 milhões de um fundo gerido pela BlackRock e outros investidores em uma nova rodada de financiamento que valoriza o provedor de serviços de armazenamento online em quase US$ 10 bilhões, de acordo com duas pessoas familiarizada com o assunto.

As fontes não quiseram ser identificadas porque a rodada de financiamento era privada.

O Dropbox, startup de 6 anos de idade do Vale do Silício que muitos esperam que irá abrir capital em algum momento deste ano, está aproveitando o fluxo de investidores e as astronômicas avaliações de valor para as novas empresas de tecnologia.

A empresa passou por intenso crescimento em meio à ascensão meteórica do armazenamento em nuvem ou pela Internet, que deverá continuar avançando ao lado da computação móvel. Outras empresas, incluindo a Microsoft e Amazon, estão expandindo seus negócios em nuvem.

Outros investidores do Dropbox incluem o Goldman Sachs, Sequoia Capital, Accel Partners e Index Ventures.

O Dropbox e a Blackrock não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. O Wall Street Journal noticiou primeiramente a nova rodada de financiamento.

/ REUTERS