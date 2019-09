Estadão Noticiário interativo fez dois anos com novos apresentadores e especial na Amazônia

O Drops Estadão, o noticiário interativo do jornal veiculado diariamente no recurso Stories do Instagram, completou 2 anos com audiência crescente. Iniciativa pioneira no jornalismo, criada pelo time de mídias sociais do Estado, o Drops reúne as principais notícias do dia em vídeos curtos, de até 15 segundos. Desde agosto, o produto passou a conversar mais com seu público fiel, com iniciativas como o Você no Drops – programa especial que discute temas em alta a partir de interações com os leitores.

"As opiniões dos nossos seguidores saem do campo de comentários e da caixa de mensagens diretas que só a gente lia e passam para a tela, ganhando protagonismo. Além dos especiais, diariamente o leitor é convidado a opinar, participar, ser parte do nosso programa. Investir na interação é um dos objetivos da transformação digital do Estado, e hoje nossos Drops refletem isso", afirma Gabriel Pinheiro, coordenador de mídias sociais do Estado.

Além do foco na conversa, o Drops ganhou novos apresentadores e coberturas especiais sempre aos finais de semana, produzidas tanto pelo time de mídias sociais como por repórteres da redação. Mudaram também os cenários: agora, o noticiário é gravado na TV Estadão e em meio ao dia-a-dia da redação. As mudanças refletiram rapidamente na audiência: em agosto, o Drops atingiu 8,8 milhões de visualizações, aumento de 29% em relação ao mês anterior. De janeiro a agosto, a audiência acumulada em 2019 é de 65,8 milhões de visualizações, segundo dados do Instagram. A rede social possui mais 1 bilhão de usuários em todo o mundo, sendo que 400 milhões usam o recurso Stories diariamente, de acordo com a empresa. No Brasil, são mais de 50 milhões de usuários.

"O Drops criou uma abordagem própria para o jornalismo diário. Lançamos um formato inovador para trazer o noticiário de maneira diferente, falando a língua das mídias sociais. Hoje, o Drops tem uma verdadeira comunidade de leitores que não para de crescer. Estamos atentos a essas inovações, que são parte da nossa transformação digital", afirma João Caminoto, diretor de Jornalismo do Grupo Estado.

Programa também aparece no IGTV

Agosto também marcou o fortalecimento do IGTV do @Estadao. Foram publicados 10 vídeos na plataforma do Instagram, que reúne programas maiores, além dos 15 segundos dos Stories. Os conteúdos - que seguem a linguagem e o formato derivados da experiência do Drops - geraram 502 mil visualizações e 2.735 comentários.

Somente o especial Fogo na Amazônia, produzido a partir de um infográfico sobre as queimadas no formato de 'tap stories', gerou 131 mil visualizações e 1.369 comentários. O tema também foi campeão de visualizações e engajamento no Drops: os bastidores do Estadão direto da Amazônia, a cobertura realizada pelos enviados especiais do Estado, André Borges (textos) e Gabriela Biló (fotos), foram gravados em vídeos pensados para o formato 'Stories' e distribuídos ao longo das edições.

"Para os próximos meses, o leitor pode esperar mais conteúdos especiais aos finais de semana, especialmente no IGTV, e outras iniciativas interativas como o Você no Drops. Percebemos que nossa audiência quer ir além do noticiário de segunda a sexta e vamos continuar a explorar isso de maneira diferente, com uma linguagem mais leve que se tornou característica do Drops", diz Pinheiro.