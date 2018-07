Preço das viagens não foi divulgados

Já sonhou em viajar em uma nave como a dos Jetsons? Em breve, essa ambição pode se tornar realidade em Dubai: a agência de transportes da cidade disse nesta quarta-feira, 15, que táxis voadores poderão transportar pessoas a partir de julho de 2017.

Segundo o chefe da agência de Dubai, Mattar al-Tayer, o veículo utilizado será o drone Ehang 184, que pode voar sem direção humana, e carrega um único passageiro e sua maleta. O drone tem autonomia de voo de 23 minutos.

"Já testamos este veículo nos céus de Dubai. Não é um protótipo", disse al-Tayer. Com bateria elétrica, o drone pode voar cerca de 50 quilômetros, a uma velocidade de 105 km/h, carregando uma pessoa e uma mala, em peso combinado de 100 kg. O dispositivo demora duas horas para recarregar sua bateria. Ainda não se sabe, porém, o preço das viagens.

Para pedir um táxi, os passageiros precisarão inserir sua rota dentro de um aplicativo. Depois disso, o drone mapeia a rota e transporta o passageiro para seu destino. Ele não vooa diretamente para o local desejado, mas tem de fazer pequenas paradas ao longo do percurso. Além disso, suas hélices podem se retrair e serem guardadas dentro do aparelho, que cabe no espaço de uma vaga normal de estacionamento.