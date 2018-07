Aplicativo oferece cursos gratuitos de idiomas. LEGENDA. FOTO: Reprodução Aplicativo oferece cursos gratuitos de idiomas. LEGENDA. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O aplicativo de cursos gratuitos de idioma Duolingo quer entrar no mercado de testes de proficiência e desafiar concorrentes que há anos dominam esse mercado como a Educational Testing Service (ETS), responsável pelo exame Toefl, de inglês.

A startup criou um teste feito por meio de um aplicativo para smartphones, reduzindo drasticamente o preço pago pelo candidato. Enquanto um exame tradicional custa em torno de US$250, o Duolingo cobrará US$20 pela sua versão em smartphones.

O Duolingo é um curso gratuito de idiomas, que pode ser acessado pela web ou pelo seu aplicativo para dispositivos móveis. A empresa espera conseguir que o seu teste seja aceito por universidades e empresas.

Para isso, o Duolingo precisa provar que seu teste é à prova de cola. A empresa já tem uma solução para o problema. O teste só funciona em smartphones que tenham câmera frontal. Antes de iniciar o teste, o aplicativo solicita ao candidato que retire fones de ouvido e desligue outros aparelhos. Depois, precisa dar um giro de 360 graus com a câmera para mostrar que não há outra pessoa no ambiente. O teste inteiro é gravado.

Depois de feito o teste, uma equipe do Duolingo revê os exames à procura de sinais de trapaça, como, por exemplo, o fato do candidato olhar frequentemente para os lados.

O primeiro teste de proficiência, do idioma inglês, será lançado no dia 13 de maio e estará disponível apenas para dispositivos com o sistema operacional Android. O Duolingo tem atualmente 12,5 milhões de usuários.