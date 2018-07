E aí; você pode vencer Michael Phelps ou Rafael Nadal?

O nadador norte-americano Michael Phelps já ganhou 14 medalhas de ouro em duas Olimpíadas. Já o tenista espanhol Rafael Nadal, também medalhista olímpico, já ganhou 6 Grand Slam. Agora, no entanto, acredite, você pode derrotá-los. Mas, é claro, que não é na piscina, nem na quadra de tênis. O Comitê Olímpico Internacional e o YouTube lançaram o “The Best of Us Challenge”, em que atletas olímpicos desafiam o público a competir em “novas” modalidades esportivas. Veja aí embaixo, o vídeo (em ingles) da apresentação do evento:

04/11/2009 | 20h18