Criador do iFixit explica por que as pessoas devem aprender a desmontar seus gadgets e contornar o consumismo e evitar poluir o meio ambiente

Site ensina a desmontar e consertar aparelhos como um MacBook Pro. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – São 300 mil pessoas que não ligam para o que diz o manual de instruções. Que acreditam que, ao comprar um produto, é preciso entender como ele funciona e nós temos o direito de modificá-lo ou consertá-lo. Que não esperam para encontrar uma assistência técnica e não ligam para as ameaças de perda de garantia da indústria — preferem colocar a mão na massa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Eles são membros da comunidade iFixit, que prega que todas as pessoas têm de aprender como funcionam os aparelhos que compram. A atitude é uma forma de se aproximar da tecnologia e evitar que mais lixo eletrônico seja jogado no meio ambiente.

A obsolescência programada é prática corriqueira da indústria de eletrônicos. (leia reportagem publicada na edição impressa do Link) E não é raro empresas dificultarem ao máximo os consumidores de consertarem seus produtos – seja com travas, ameaças de perda de garantia ou preço abusivo. O iFixit quer contornar isso.

Só para iPhone, por exemplo, há mais de 4 mil soluções de problemas e 100 peças à venda. Para MAcBooks Pro, estão ali 2,3 mil soluções.

Conversamos com Miroslav Djuric, diretor da empresa.

Por que vocês criaram o iFixit?

Nós percemos que a maioria dos produtos não vinha com instruções de reparo. E pensamos que deveria ser fácil para as pessoas aprenderem como consertar as coisas. Então escrevemos algumas instruções na primeira chance que tivemos. E então postamos isso online e livre. Pela primeira vez foi fácil para alguém sem background ou experiência para desmontar um Mac. Nossas instruções passo-a-passo estão permitindo às pessoas consertar seus Macs de uma maneira que não poderiam de outra maneira. Nós pensávamos que nossas insturções fossem ser úteis para nossos consumidores – e eram. Mas na verdade se tornaram úteis para um monte de gente! Nós ouvimos histórias de sucesso de conserto vindas de detetives forenses, tradutores e mesmo crianças. De Nova York ao Tibete. Eles economizaram dinheiro, deixaram seus Macs longe dos lixões e fizeram isso totalmente por conta própria. E sabe o mais legal? Eles gostaram de fazer isso. É divertido desmontar coisas. É interessante ver a mágica do iPod que as pessoas carregam todos os dias.

Como o site funciona?

O iFixIt é um site baseado em wiki que ensina as pessoas a consertarem quase tudo. Qualquer um pode criar um manual de reparo para um aparelho, e qualquer um pode editar o catálogo de manuais para melhorá-los. Nosso site dá poder aos indivíduos para compartilhar seu conhecimento técnico com o resto do mundo, e que é muito bom porque as coisas quebram o tempo todo.

Você acha que a indústria esconde as informações sobre o reparo dos produtos?

Algumas empresas determinam que apenas técnicos certificados podem consertar seus próprio produto, mas não são todas as empresas que agem dessa forma. O problema não é necessariamente a indústria reter informação. Muitas pessoas acham que consertar os próprios eletrônicos está muito além de sua capacidade, o que não é verdade. Outro problema é estar disposto a fornecer informação útil em um formato intuitivo, para que pessoas com um background técnico diferente possam entender. Um monte de manuais de serviço e guias de resolução de problemas são difíceis de seguir, e não é surpresa que um manual fácil seja difícil de fazer. Há muitos manuais pelo mundo, mas a maior parte deles são difíceis de compreender.

E por que vocês fizeram um manifesto defendendo que as pessoas aprendam a consertar seus produtos?

Todos os anos, 100 milhões de toneladas de eletrônicos em desuso são enviados para países em desenvolvimento, onde são queimados e colhidos para matéria-prima. Há um enorme problema para o meio ambiente e para as pessoas expostas aos produtos químicos tóxicos nestes eletrônicos. Muitas pessoas hoje são pegas com uma mentalidade de “descartabilidade”, em que jogar fora eletrônicos muitas vezes funcionais é o lugar-comum. Se nós podemos ensinar às pessoas como dar às suas coisas uma vida útil maior, nós podemos cortar drasticamente a quantidade de lixo eletrônico e as toxinas que as pessoas nos países desenvolvidos estão expostas. Consertar suas próprias coisas é dar poder também. Você pode aprender como as suas coisas funcionam e guardar dinheiro neste processo.

As pessoas estão dispostas a começar a consertar coisas?

Nós temos visto milhões de pessoas consertarem suas coisas com manuais. Com o monte de questões ambientais de hoje em dia, as pessoas estão percebendo que jogar fora seus eletrômicos é uma falha, e não é uma prática sustentável. Se nós pudermos mostrar que consertar suas coisas é dar poder e é benéfico ao meio ambiente, achamos que isso tem potencial para se transformar em um grande movimento como uma bola de neve.

Nós temos o direito legal de abrir os eletrônicos sem violar a garantia?

Sim. Nós não acreditamos que a cobertura da garantia deveria terminar no minuto em que trocarmos a bateria ou tentamos consertar os produtos pelos quais pagamos. As pessoas não deveriam ter medo de abrir e tentar consertar suas próprias coisas, mas a ameaça de violar a garantia é suficiente para impedir as pessoas de realmente as possuírem.

Por que você diz “se não pode consertar, não o tenha”?

Consertar as suas coisas é ter a posse real. Quando você conserta a tela no seu computador, ou mesmo faz algo simples como trocar o óleo do carro, você aprende algo sobre. Estar apto a consertar seu carro ou computador significa que você sabe mais do que o que ele faz, mas como ele faz. E é um tipo de propriedade que não pode ser atingido apenas comprando algo.

Quais são as emrpesas que têm as melhores práticas em consertar seus equipamentos?

A Dell e a HP têm manuais de serviços em seus sites para as pessoas usarem. No entanto, não são muitas pessoas que sabem isso, mas eles são fáceis de achar – tudo o que você deve fazer é procurar. Nós também aplaudimos pequenas empresas como a Parrot, que fornece vários manuais completos para o seu helicóptero AR.Drone. Eles realmente entendem que as coisas vão quebrar, então estão habilitando as pessoas a consertar os produtos por si mesmos.

E quais são as empresas que dificultam que os consumidores consertem seus produtos?

Bem, a Apple certamente vem à cabeça. A Apple tenta manter seus consumidores longe de seus produtos usando travas, tornando os produtos impossíveis de abrir a menos que os consumidores tenham chaves de fenda especiais. Mas há muitas outras empresas com práticas similares. Uma grande questão de hoje é que muitos aparelhos são desenvolvidos de maneira que substituir seus componentes é realmente difícil. Nós frequentemente analisamos novos gadgets conforme sua “reparabilidade”, levando em conta a facilidade de desmontagem e substituição de equipamentos. Já tivemos grandes vencedores, assim como reais perdedores.

As empresas investem em produtos menos duráveis?

Nós não acreditamos que as emrpesas fazem intencionalmente produtos ruins. Mas é certamente um movimento estratégico para criar produtos que tenham uma vida útil curta. O que poderia acontecer se, digamos, a Samsung começasse a fazer smartphones que durassem 10 ou 15 anos? Bom, talvez eles os venderiam por preços mais altos, mas também venderiam um lote inteiro a menos. A maioria das empresas precisa ter seus consumidores voltando, e uma maneira de garantir isso é fazendo produtos que durem o suficiente para deixar seus consumidores felizes, mas não tanto que nunca precisem substituí-los. Independentemente se isso é ou não uma boa estratégia de negócios, a obsolescência programada contribui para o problema enorme de lixo eletrônico. E a nossa meta é acabar com isso, ensinando as pessoas a consertarem suas coisas.

Quantas pessoas estão envolvidas na comunidade?

Temos 300 mil membros, e estamos crescendo. Temos dezenas de milhares de guias enviados pelos usuários, e muitos mais pessoas frequentam nosso site para aprender a consertar suas coisas e contribuir com a aseção do fórum.

Como as pessoas podem participar?

É simples. Você pode ocmeçar um novo guia, ou ver todos os manuais que precisam de melhorias. Nosso ‘criador de manuais’ torna a criação e edição de manuais realmente simples. Você também pode ir à seção “respostas” e contribuir com suas próprias soluções, ou começar um novo tópico com uma questão. Se você está procurando por hardware, nós vendemos um monte de éças da Apple para financiar a nossa missão.

—-

Leia mais:

• Programado para morrer

• ‘Estamos criando montanhas de lixo’

• Conserte você mesmo

• Link no papel 23/01/2012