Embora nenhuma empresa confirme oficialmente o início das vendas do iPad para o próximo final de semana, como é especulado, na outra ponta – a do consumidor final – a história é diferente. Vendedores de várias revendas Apple confirmaram ao Link que o tablet começará a ser vendido no início de dezembro.

A expectativa é que elas recebam o produto nesta semana – em pelo menos uma grande rede o produto já está cadastrado no sistema e “possivelmente no estoque”. O Link falou com a Fnac, Saraiva, MyStore, a2YOU e, embora não haja uma data definida para o início das vendas, é certo que o produto chegará às mãos do consumidor no início de dezembro.

A versão de 16 GB custará R$ 1.649; a de 32 GB, R$ 2.299; e a de 64 GB, R$ 2.599. O iPad chegará ao País nas versões Wi-Fi e com Wi-Fi e 3G, equipados com o chip da Vivo. A operadora comercializa o chip MicroSD especial para o aparelho desde junho.

A Vivo não confirma oficialmente, assim como a Apple. Ao que tudo indica, as empresas prepararão um grande lançamento no final desta semana, com direito a lojas abrindo à meia-noite para os fãs mais ansiosos.

FABRICANTE | Apple

PREÇO | A partir de R$ 1.649

DETALHES | As 9,7 polegadas de tela touchscreen que revolucionaram a maneira como a gente se relaciona com o computador são mesmo tudo isso que todo mundo fala. A capacidade de armazenamento varia entre 16 GB e 64 GB e é possível optar por modelos só com Wi-Fi ou também com 3G. Mas a câmera faz falta.

