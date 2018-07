LONDRES – Usuários do BlackBerry na Europa, Oriente Médio, África e Índia sofreram com serviços de e-mail fora do ar durante várias horas nesta segunda-feira, fato que se soma aos atuais problemas da fabricante Research In Motion, cada vez mais vista como alvo de aquisição.

Usuários do Twitter e correspondentes da Reuters da Grã-Bretanha a Dubai e Nova Delhi relataram interrupções no funcionamento ou saída do ar de seus serviços de e-mail ou do BlackBerry Messenger. A RIM disse em um e-mail enviado à Reuters de Nova Delhi: “Estamos trabalhando para resolver um problema que atualmente atinge alguns usuários do BlackBerry na Europa, Oriente Médio, África e Índia.”

Na Europa e no Canadá, a empresa fez uma declaração idêntica mas omitiu a referência à Índia. ”Estamos investigando e pedimos desculpas aos nossos clientes por qualquer inconveniente causado enquanto isso estiver sendo resolvido”, disse a RIM, recusando-se a fornecer mais detalhes.

A RIM, que já dominou o mercado de e-mails corporativos em dispositivos móveis, vem perdendo participação para as fabricantes de smartphones concorrentes lideradas pelo iPhone, da Apple. A interrupção desta segunda-feira se segue a outros problemas semelhantes ocorridos no mês passado com o BlackBerry Messenger nas Américas.

