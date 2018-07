A impressão que dá é que o webmail ficou mais leve e com uma cara até mais parecida com o Gmail. Mas têm umas mudanças legais também. Agora, para anexar arquivos, basta arrastá-los dentro da janela do navegador. O ruim é que o Yahoo obriga você a instalar um plug-in para poder fazer isso.

O Yahoo também criou um jeito de saber se você recebeu e-mails de contatos importantes logo ao carregar a página. Ele mostra na página inicial quais as mensagens mais recentes enviadas pelos seus amigos e também há uma espécie de Twitter, com a atualização de mensagens de status dos seus amigos. Para fazer isso você e seus amigos precisam liberar o acesso ao perfil no site http://profiles.yahoo.com.

Melhor seria se, no e-mail, houvesse integração com os amigos do Facebook, do Orkut, e se as atualizações viessem do Twitter. Talvez isso não esteja longe de ocorrer porque há também um novo espaço para incluir aplicativos dentro do e-mail. Serviços como Flickr, o Photobucket e ZumoDrive podem ser integrados ao webmail.