SÃO PAULO – Clientes do site Ingresso.com tiveram seus dados pessoais expostos em um e-mail sobre uma falsa promoção relativa à Copa do Mundo. Centenas de reclamações foram enviadas a sites de defesa do consumidor e à página da empresa no Facebook, que tem sido acusada por usuários de descaso com a situação.

Na mensagem enviada, o destinatário era informado de que havia sido contemplado com “um par de ingressos para um jogo do Brasil na Copa do Mundo 2014”. Logo depois da aparente boa notícia, o susto: uma relação com diversos dados da pessoa, incluindo CPF, RG, data de nascimento, sexo, endereço e filiação.

O e-mail traz os logos da empresa e da Copa do Mundo 2014. É assinado por Camila Campos Dutra, que também aparece como remetente, com um telefone com prefixo do Paraná. Em duas tentativas de ligação, não foi possível completar a chamada, o que sugere um número inexistente.

“O e-mail era bem feito, parecia ser deles,” diz Rita Galdini microempresária de São Paulo. “Mas achei estranho porque estavam lá todos os dados de meu marido, que é cadastrado no site”. O designer Felipe Kussik achou o e-mail “assustador”: “Tinha dados importantes lá. CPF, RG, dados que eles pedem para confirmar cadastro.”

Todos os clientes ouvidos e pesquisados pela reportagem alegam não ter conseguido registrar reclamação sobre o fato nos canais de atendimento da Ingresso.com. “Escrevendo para o site, não me responderam. No telefone do SAC, uma gravação te envia de volta ao site”, contou Rita.

O cliente Edison de Marco, que trabalha como autônomo e está viajando pela China, avisou a irmã no Brasil sobre a mensagem, que inicialmente acreditava ser legítima. “Ele agora está muito preocupado com clonagem, documento, compra indevida”, explica sua irmã Roselene, que mora em São Paulo.

Resposta

A empresa foi contatada em duas ocasiões pela reportagem, mas se limitou a divulgar o mesmo comunicado: “A Ingresso.com informa que tomou conhecimento de uma promoção falsa oferecendo ingressos para jogos da Copa do Mundo. A companhia afirma que os dados não partiram de seus sistemas e que o caso está sendo tratado pelas autoridades competentes.” No site da Ingresso.com foi colocado um alerta – “e-mail falso Copa do Mundo” – em que a empresa diz que a promoção não existe .

Nas cerca de 500 mensagens de reclamações sobre o caso no site do Reclame Aqui, clientes falam em recorrer à polícia. “Informo também que vou registrar Boletim de Ocorrência em Delegacia de Policia Civil”, escreveu Edison de Marco.

Usuários contestam a versão do Ingresso.com. Muitos especulam que o site teria sido invadido por hackers, que teriam acessado seu banco de dados, conseguindo assim informações consideradas confidenciais.

Em novembro, o Ingresso.com exibiu por várias horas dados de pessoas que seriam cadastradas no site. No mesmo dia, a empresa declarou ter solucionado o problema. O Procon de São Paulo abriu investigação sobre o vazamento na época.