E-mail pago pode ser solução contra spam e ainda ajudaria caridade

Pode parecer uma ideia inviável, mas o Yahoo! está testando uma maneira peculiar de acabar com os spams da rede: o CentMail. O plano inclui a cobrança de um centavo do usuário por cada e-mail enviado por ele e o envio de toda a renda gerada com essa cobrança à caridade.

13/08/2009 | 17h50