Qual é a principal forma de comunicação entre os jovens hoje? E-mail, SMS ou Facebook? Ao contrário do que muitos marqueteiros pensam, o público ainda prefere trocar mensagens via mensagens de texto por celular (SMS) ou mesmo por e-mail do que trocar recados em redes sociais como o Facebook.

Uma pesquisa da ExactTarget mostrou que, ao serem questionados sobre seu método de comunicação favorito — e-mail ou Facebook –, 33% dos jovens entre 15 e 17 anos preferiram e-mail e 31%, o Facebook. Um quarto deles disseram gostar dos dois da mesma forma.

Só que, quando a disputa era entre o Facebook e o SMS, a diferença ficou gritante: 48% dos adolescentes preferem se comunicar via mensagens de texto no celular. Apenas 12% escolheram o Facebook. Os teens também preferem o SMS ao e-mail. Entre os adultos, porém, o e-mail ainda é a forma de comunicação preferida, embora o SMS esteja crescendo.