Mas o que isso significa na prática? Nada para o usuário comum. Talvez algo para quem é cliente do Googgle Apps, o pacote para empresas.

Um software geralmente é anunciado em versão Beta antes do lançamento oficial, para avisar quem for usar de que pode haver problemas e bugs. Serve também para testar com a comunidade de usuários se está tudo bem na arquitetura do programa, antes de se responsabilizar por eventuais problemas. O Beta do Gmail foi tão comprido que todo mundo praticamente esqueceu desse detalhe – e o Google deixou o programa estável e com melhoria contínua (vide o Gmail Labs).

O anúncio do fim do Beta é mais uma mensagem para clientes corporativos do que outra coisa. É como dizer “usem sem risco”. Eu aqui completaria: “Use sem moderação”.

