Lembra do Slate, o tablet prometido pela HP em parceria com a Microsoft antes mesmo do iPad ser lançado? O blog Techcrunch tinha afirmado, em abril, que o projeto tinha morrido. Na ocasião, nem a HP nem a Microsoft se pronunciaram sobre o assunto.

Se levamos em conta o site oficial da HP, o Slate não está morto, não. A Cnet noticiou uma página no site da empresa dando especificações técnicas sobre o tablet. A página já foi tirada do ar, mas descrevia o aparelho com Windows 7, tela de 8.9 polegadas e acelerômetro, processador Atom de 1.6GHz, duas webcams e bateria de cinco horas. São as mesmas especificações anunciadas inicialmente para o tablet.