SÃO PAULO – Foi um balde de água fria no entusiasmo dos fãs de Barack Obama quando, em 2009, ele admitiu que nunca havia usado o Twitter. Na época ele tinha um BlackBerry e reclamava do teclado do smartphone. A afirmação ia contra às expectativas dos que se empolgaram com sua eleição para presidente dos EUA, um ano antes. Na campanha de 2008, Obama personificava a nova realidade digital – e a presença de um candidato no Twitter era a prova de que a mudança viria.

Corta para 2012 e Obama, via Twitter, anuncia que foi reeleito, e a mensagem se torna a mais retwittada na história da rede social (desbancado o recordista anterior, Justin Bieber). A foto do presidente reeleito abraçando a primeira-dama Michelle teve 700 mil retweets na madrugada da quarta-feira. A mesma foto bateu recordes no Facebook – foi a mais curtida na rede social, com mais de 3 milhões de “likes”.

Mas o Facebook perdeu a eleição norte-americana da semana passada para o Twitter. A rede social do passarinho azul foi o principal palco durante a campanha presidencial, com assessores dos dois candidatos trocando farpas e os usuários da rede discutindo os votos, principalmente nos dias de debate.

Durante a apuração, os números falaram por si: foram 31 milhões de tweets sobre a eleição só na noite de terça-feira. Após Obama anunciar a vitória, houve um pico de 327 mil tweets por minuto. Não custa lembrar que isso ocorreu numa madrugada. “Foi o evento da política dos EUA mais twittado em toda a história da rede”, disse a porta-voz do site, Rachael Horwitz. (Alexandre Matias)

Twitter já tem diretor no Brasil

Na quarta-feira passada, o Twitter anunciou que Guilherme Ribenboim, ex-presidente do site de compras coletivas ClickOn, assume o cargo de diretor-geral da empresa no Brasil. O anúncio foi feito pelo próprio executivo em seu perfil na rede social (@guilhermerib), e depois confirmado em comunicado oficial. Sua função será gerenciar as operações e o escritório do Twitter no País, que deve ser inaugurado em breve – conforme anunciou a empresa no início de agosto.

Formado em economia pela PUC do Rio de Janeiro, Ribenboim trabalhou por mais de 12 anos no Yahoo, onde foi diretor de e-commerce e diretor geral de marketing no Brasil, chegando ser a vice-presidente na América Latina. O executivo entrou no ClickOn em setembro de 2011, desta vez como CEO.

Segundo dados da Junta Comercial de São Paulo, o Twitter iniciou suas atividades no País em 29 de agosto. O escritório, no bairro do Paraíso, em São Paulo, terá suas atividades voltadas para a área de vendas.

Em julho, a companhia anunciou em seu site três vagas para seu escritório paulistano, todas na área de marketing. O Twitter tem escritórios em Nova York, Londres, Japão e Irlanda, além da sede, em São Francisco. Há planos de expansão pela Europa. (Anna Carolina Papp)

