A Microsoft está de olho na pirataria do Windows 7.

Antes mesmo do sistema operacional ser lançado no Brasil, no segundo semestre de 2009, já havia nos camelôs versões piratas, desbloqueadas por hackers.

Além da óbvia evasão de lucros – cada versão pirata instalada é uma licença a menos vendida – também há o risco de invasão e infecção de computadores que usam o sistema falsificado.

Segundo a Microsoft, estima-se que 32% das cópias piratas do Windows 7 tenham código malicioso embutido dentro do sistema, o que impede a identificação por programas de segurança, como antivírus e detectores de malwares.

A partir do dia 23 de Março, será possível encontrar a nova ferramenta de ativação do Windows no Windows Update como atualização “Importante”.

O Link conversou com Osvaldo Barbosa de Oliveira, diretor-geral do grupo de serviços online e consumo da Microsoft Brasil, sobre o novo sistema de verificação do Windows.

Ele explicou que o intuito da atualização é alertar o consumidor que sua cópia do Windows não é original. Muitas vezes a pessoa leva o computador para casa sem saber que o sistema instalado é pirata.

A ferramenta de ativação verifica se o Windows é original e alerta o usuário, com uma mensagem persistente na área de trabalho com os dizeres “Essa cópia do Windows não é original.”

Nenhuma funcionalidade do sistema é afetada, a não ser o download das atualizações opcionais.

Oliveira também garantiu que nenhuma informação que identifique o usuário é enviada à Microsoft. A privacidade do usuário é preservada, pois apenas o tipo de hack usado na cópia pirata é identificada.

Outro alerta que ele faz é sobre o desempenho do computador. É possível que a versão desbloqueada do Windows tenha códigos maliciosos que “escravizam” o PC, utilizando a capacidade de processamento para uso não autorizado de terceiros.

Para acessar a atualização de segurança, basta rodar o Windows Update, que fica no menu inicial do sistema.