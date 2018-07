Os moradores da cidade de São Paulo agora podem ver com os próprios olhos se um e-reader substitui o livro de verdade, e nem vai ser preciso desembolsar os cerca de US$ 300 que se pagam, em média, por um aparelho desses. A Biblioteca São Paulo, espaço cultural inaugurado nesta segunda no Parque da Juventude, em São Paulo, coloca à disposição do público, além do acervo composto por livros, revistas e DVDs, sete Kindles e também alguns Cool-ers, outro e-reader distribuído no Brasil (e testado pelo Link na última semana).

Alguns títulos em português, como A Arte Da Guerra, já estão disponíveis para leitura nos Kindles da biblioteca, mas não é possível levar o aparelho para casa – a leitura deverá ser feita no local. Só livros e revistas podem sem emprestados. Os DVDs devem ser assistidos em um dos cem computadores a disposição no local, que têm configuração robusta. “O mais simples tem 4GB de RAM, todos têm múltiplos cores”, conta o assessor para TI da Secretaria da Educação, João Carlos Fressa. “O usuário pode assistir um filme, ou jogar um game, e com performance”.

Se ainda assim você preferir levar seu notebook, o Wi-Fi na biblioteca também é gratuito. Há planos de disponibilizar aparelhos de MP3 para empréstimo, já que a biblioteca também tem mil títulos em formato de audiolivro.

Alguns aparelhos responsáveis pela acessibilidade do espaço chamam a atenção. Um deles projeta o livro em uma tela aumentada, para quem tem problemas de visão. Outro lê em voz alta qualquer documento impresso, além de gerar a partir dele uma versão em braile e o áudio, em MP3, que pode ser gravado em um dispositivo portátil e levado para casa.

O Parque da Juventude fica na Av. Cruzeiro do Sul, 2630, ao lado do Metrô Carandiru.