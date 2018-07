O resultado é a própria discussão do papel do jornal nos dias de hoje. Entre os especialistas, Erik Gallant, um dos produtores do MassLive, um site de notícias local, acreditava que o Globe (como outros jornais) sobreviveria só na internet. “Eles continuarão muito bem porque possuem muitos bons jornalistas. E são esses jornalistas que levam as pessoas para o papel e levarão para a internet.”

A questão, levantou o pesquisador em jornalismo B.J. Roche, é que para ser online, o site terá menor lucro com anúncios e, consequentemente, menos jornalistas na redação. “Haverá menos reportagens porque haverá menos passoas para fazê-las”, disse.

E, nesse cenário, o papel de fiscalizador da sociedade que o jornal exerce pode se perder, afirma o especialista Wayne Braverman. “Se o Globe acabar, eles não irão acompanhar os políticos, que ficarão livres. E as coisas boas que os políticos podem fazer também não terão repercussão.”

Para se ter noção da comoção que o dia 3 de maio causou, sob as incertezas com relação ao Boston Globe, os leitores fizeram uma manifestação com placas para “salvar o jornal” (veja vídeo abaixo).

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/7Un4DSlcCKc" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

Os alunos da Universidade de Massachusetts coletaram opiniões entre os leitores do Globe no dia 3 de maio. Elas eram diversas. Enquanto Allisson Cummings, de 22 anos, afirmou que o fim do jornal impresso não traria problemas, já que só lê notícias pela internet, Samuel DeMerit, de 73 anos, disse que até leria a versão online, mas prefere a impressa. Segundo ele, a importância do Globe são as reportagens investigativas que denunciam, por exemplo, abusos sexuais feitos por padres. “Seria uma calamidade se o Globe acabasse”, disse ele.

No site dos estudantes de Massachusetts há muitos outros relatos interessantes como esses feitos no calor do momento, incluindo textos e vídeos. Vale a visita. O único porém é que está em inglês.