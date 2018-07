Sabe quando você está gastando tempo no Facebook durante o expediente e o chefe aparece de repente? Não é raro se perder em botões para fechar rápido o navegador e evitar uma situação comprometedora.

Certo: o melhor mesmo é não acessar conteúdo impróprio. Mas o acesso às vezes é inevitável – e uma extensão para Chrome e Firefox pode evitar problemas maiores com essas transgressões. O PanicButton, ou “botão de pânico”, é uma extensão que fecha todas as abas do navegados com apenas um clique.

Ao acionar um botão, no lugar delas aparece uma página segura – você define qual. As abas podem ser reabertas com uma senha ou um atalho no teclado.

Conheça.