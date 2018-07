‘Destiny’, novo jogo dos criadores de ‘Halo’, será uma das atrações da E3 2014. FOTO: Divulgação ‘Destiny’, novo jogo dos criadores de ‘Halo’, será uma das atrações da E3 2014. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Todos os anos, desde 1995, a indústria de games realiza a Electronic Entertainment Expo, conhecida como E3, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Trata-se do maior evento do setor, no qual todos os grandes estúdios de jogos eletrônicos, distribuidoras e fabricantes de videogames estarão anunciando suas maiores novidades. Novos títulos de marcas já famosas como Call of Duty, Assassin’s Creed, FIFA, Mortal Kombat e Super Smash Bros estarão na pauta.

Além dos games já consagrados, novos nomes devem ser anunciados e prometem surpreender. Entre os destaques, rumores de um jogo de Game of Thrones (feito pela Telltale, responsável pela premiada versão jogável de outra série televisiva de sucesso, The Walking Dead) e Destiny, jogo futurista, online e de mundo aberto feito pelos mesmos produtores do clássico Halo.

O evento vai de terça a quinta, mas hoje Microsoft (Xbox), Sony (PlayStation), Ubisoft e Electronic Arts anunciam suas novidades à imprensa. Já a Nintendo não fará anúncios pelo segundo ano seguido.

Acompanhem as novidades por aqui:

Microsoft Xbox (13h30)

A empresa começou sua conferência em Los Angeles demonstrando o novo Call of Duty: Advanced Warfare. Com temática futurista, a demonstração começa mostrando uma aterrissagem em uma imaginada Coreia do Sul sob ataque. Robôs gigantes (parecidos com o de Wolfenstein: New Order), exoesqueletos (parecidos com os de Titanfall, também da plataforma Xbox), naves, drones e novas armas. O conteúdo estará acessível primeiramente para usuários de Xbox.

Durante o evento, foram demonstrados ainda Forza Horizon 2, Evolve – novo game feito pelos mesmos criadores de Left 4 Dead; de temática alienígena (é possível escolher sua raça, se joga pelos bonzinhos ou não). Jogo sai no terceiro trimestre.

A Ubisoft subiu ao palco para falar de Assassin’s Creed Unity. Dessa vez, o assassino vai para Paris do século 18, em meio à Revolução Francesa.

O título não é por acaso. O jogo permite múltiplos jogadores realizando as missões em conjunto. No palco, o game foi demonstrado por quatro jogadores jogando ao mesmo tempo, identificados por tags coloridas.

Mais rapidamente, trailers e gameplay de Dragon Age Inquisition, Sunset Overdrive (um multiplayer fanfarrão só para Xbox One), o game-arte Ori and the Blind Forest, Dead Rising 3 (da Capcom, que estreiará também para PC).

Fable Legends, jogo multiplayer para Xbox One no qual se pode ser um entre quatro heróis ou o rival estrategista, que arma o mapa com surpresas para os heróis. The Witcher 3, Killer Instinct, Tom Clancy’s The Division (apresentado em junho do ano passado) e um novo Crackdown

Talvez o game mais aguardado do evento, o trailer de Halo 5 é exibido – o game chega em 2015. Antes disso, os fãs podem se distrair com uma edição especial de aniversário da marca, com Halo: The Master Chief Collection, que chega dia 11 de novembro, com todos os quatro games anteriores em um, redesenhado para Xbox One. No kit de “Master Chief Collection”, os gamers terão ainda versões beta de Halo Nightfall e do multiplayer Halo 5 Guardians. Todos para Xbox One.

A Microsoft exibiu ainda um trailer para deixar todo fã com a curiosidade em alta. Um terapeuta conversa com uma menina que se aventura perigosamente e mata homens maus a sangue frio. É o início da história de Lara Croft, que será mostrado na sequência de Tomb Raider de 2013 em Rise of the Tomb Raider, a ser lançado em 2015.

Electronic Arts (16h)

A EA começa sua conferência apresentando o mundo de Dragon Age Inquisition. Com visual que impressiona – algo parecido com o cenário épico de Skyrim –, os desenvolvedores prometem um game com liberdade em um mundo aberto. O jogador escolhe seu personagem e lidera uma equipe contra os perigos do mundo fantástico do game.

Os desenvolvedores de Mass Effect aparecem comentando o processo em que estão atualmente: fazendo o novo Mass Effect. Fora isso, não trouxeram mais nenhuma novidade.

O anúncio de The Sims 4 ganhou aplausos e gritinhos. Como destaque, “sims mais inteligentes”. Agora o jogador é capaz, além de controlar a mente, o corpo e coração de seus personagens, dessa vez tudo pode ser visto como o enredo de um filme. As decisões afetam as relações dos vizinhos, que podem visitar academias e agir conforme manda o seu “mestre”. Para fãs de The Sims, é bom jogar.

EA Sports UFC é o jogo da Electronic Arts do campeonato de luta MMA. Bruce Lee é a grande estrela. No início da apresentação, mostram entrevistas com lutadores como o campeão Jon Jones dizendo como Bruce Lee é sua grande inspiração: “todos queremos ser como eles”. Demonstração do jogo em uma luta entre Bruce Lee e B. J. Penn. A luta tem um visual bem realista, com movimentos possíveis (nada de hadoukens ou mortais de 3 metros de altura). Ah, sim, Bruce Lee ganhou a luta com um chute na fuça de Penn.

Mais jogos de esporte: PGA Tour game (jogo de golf com cenários normais ou bizarros, como um navio de guerra invadindo uma ilha, enquanto o atleta faz sua jogada), que chega nos “próximos meses”; e Madden 15, jogo de futebol americano, com muitos recursos de estratégia, ataque e defesa (que aposta no realismo, portanto sem navios de guerra nesse).

Encerrando os títulos de esportes, o maior deles: FIFA 2015. A promessa dessa vez é pretensiosa. “Neste ano vocês sentirão o jogo”. Emoções, agilidade e controle do jogador muito mais apurada. Mais embate entre jogadores e rostos ainda mais realistas.

Battlefield Hardline agora! Para os desenvolvedores, Battefield está em um novo mundo agora. Em um cenário mais próximo de todos, literalmente. o jogo se passa na mesma cidade da E3: Los Angeles. As armas são contemporâneas (embora algumas seja até um tanto quanto avançadas). E os conflitos são intensos. Mesmo com tanta mudança, o desafio foi manter o que eles chama de “os valores do Battefield”. “É algo mais próximo de um drama de TV do que de um jogo de tiro em primeira pessoa”, disse um.

O modo com múltiplos jogadores é cinematográfico, além de ser uma bagunça danada – não que isso seja ruim. Muita ação acontecendo ao mesmo tempo, fugas insanas, veículos diversos, bazucas, helicópteros e muita bala. O perigo é não conseguir piscar.

A versão beta de Battlefield Hardline está disponivel agora pelo site para PC e Playstation 4. Com este anúncio, a EA encerra sua conferência pré-E3.

Ubisoft (19h)

A apresentação da Ubisoft começa com um teaser de Far Cry 4 e ao som de The Clash, com “Should I Stay or Should I Go?”. “Sim, nós começamos a apresentação com Far Cry 4, porque na Ubisoft começamos com coisas grandes. E depois só crescemos mais”, diz Aisha Jones, comediante que é a mestre de cerimônias do evento.

O segundo anúncio da noite foi do game mais colorido e musical da Ubisoft: Just Dance 2015, franquia que já inclui 100 milhões de jogadores. Na sua nova versão, o jogo terá músicas de Pharrell Williams (“Happy”) e uma nova função chamada Community Remix: com ela, os jogadores poderão enviar suas coreografias para a empresa, que pode torná-las oficiais. Outra novidade é um app companheiro do game, que, quando conectado à uma tela grande, permite que milhares de jogadores dancem a mesma coreografia juntos – seja 20 pessoas em uma festa ou 20 mil em um estádio assistindo a um show. “Queremos conectar o mundo pela dança”, diz Dan Hay, produtor executivo do game.

Entretanto, o forte da Ubisoft são jogos com armas. É o que acontece com Tom Clancy’s: The Division, mais um jogo com a assinatura do escritor de suspense e thrillers – e que já havia sido anunciado na E3 de 2013. Aqui, há uma Nova York contaminada por um vírus e o jogador deve lutar para reverter esse cenário. Sim, você já viu esse filme antes…

Muitos aplausos se sucederam ao anúncio de Assassin’s Creed: Unity, quinto jogo da saga, que se passará na época da Revolução Francesa. O game será redesenhado, com novos sistemas de mundo aberto, prêmios e missões. Entretanto, a se avaliar pelo vídeo de gameplay mostrado na apresentação, o jogo continuará a manter suas principais características.

Com estética de desenho animado e inspiração na Primeira Guerra Mundial, “Valiant Hearts” é um game cheio de puzzles, produzido pelo estúdio de Montpellier da Ubisoft.

A Ubisoft também anunciou um novo game voltado para a área de fitness, Shape Up, que promete tornar a rotina de exercícios algo divertido com a ajuda do Kinect. “Fitness é um saco, eu sei”, diz um dos produtores do jogo, fazendo uma sequência de pulos ao som de “Eye of the Tiger” (a música do filme Rocky). Nada muito diferente também do que já se viu até aqui em jogos de fitness (alô, Wii!), incluindo o visual colorido pra inspirar o jogador.

Para encerrar, o CEO e cofundador da Ubisoft Yves Guillemot sobe ao palco para mostrar uma partida de um jogo novo: é uma nova versão de Rainbow6, depois de seis anos sem novidades da franquia.

Sony Playstation (22h)

A Sony ostentou. Responsável pela última coletiva do dia, pode abusar no relógio e fez a mais longa conferência, com maior quantidade de jogos apresentados e ainda sobrou tempo para anúncios na área de hardware e serviços.

Abrindo os trabalhos, a Sony soltou um novo trailer de Destiny, um game futurista de tiro (FPS) com missões que devem ser resolvidas em cooperação com outros players (co-op), os chamados strikes. O jogo é uma das maiores promessas do ano e, como disse a empresa, deve mexer as estruturas e remodelar a forma como se joga games em multiplayer. Destiny chega em setembro.

Foram apresentados ainda um conteúdo para download (chamado DLC) para Infamous: Second Son, que agora terá como protagonista uma personagem feminina em Infamous: First Light. Além disso, entre os principais, Far Cry 4 impressionou com as possibilidades do seu mundo aberto (veja o trailer e confira). E Dead Island 2, que entrou com um trailer bem-humorado, continuando a história de uma ilha atacada por zumbis.

Prepare-se para uma tonelada de nome agora: entre as adaptações para a plataforma virão

The Last of Us e GTA V; entre as continuações, os nomes anunciados foram Metal Gear Solid: The Phantom Pain, Uncharted 4 (a ser lançado em 2015), Mortal Kombat X e Batman Arkhan Knight.

A Sony apresentou ainda o infantil Little Big Planet, seguido dos sombrios Bloodborne (dos criadores de Dark Souls)e The Order, no qual o jogador deve, apenas, caçar lobisomens.

Entre os menores, vamos por partes.

No quesito beleza, Abzû chamou a atenção. Delicado, com bela trilha e visual, o game do mesmo diretor do premiado Journey será exclusivo para PS4, mas não tem data de lançamento.

No quesito inovação, No Man’s Sky, apresentado já no ano passado, o game de mundo aberto inspirado em ficção científica terá planetas diversos e impõe que nenhum jogador terá a mesma experiência que outro. O gamer pode explorar o fundo do oceano ou travar batalhas espaciais. O game chega para PS4, mas sem data de lançamento ainda.

No quesito parece-legal-mas-tem-que-ver-isso-aí, Entwined , que segundo seus desenvolvedores conta a história de duas almas que não podiam viver juntas. É artístico e bonito, resta saber se o jogo em si consegue se fazer interessante.

E no quesito nostalgia, Grim Fandango volta à vida! O jogo de Tim Schafer (The Secret of Monkey Island) lançado originalmente pela LucasArts em 1998 para PC ganha um redesenho e chega com exclusividade para PS4.

Falando em aparelhos, a Sony levou o seu Project Morpheus, o óculos de realidade virtual (algo na linha do Oculus Rift, comprado pelo Facebook por US$ 2 bilhões), e citou vários jogos que os fãs de plantão poderiam testar no estande da empresa a partir desta terça, como Eve Valkyrie e Jurassic Encounter.

A Sony agora leva a sua Playstation TV do Japão para o mercado americano e europeu no terceiro trimestre. O aparelho, um set-top box clássico que quando ligado à TV permite que se tenha acesso a serviços de streaming com séries e filmes, além de jogos de PlayStation 1 e PSP (futuramente chegará para PS3 e PS Vita), além do serviço de streaming de jogos PlayStation Now (semelhante aos serviços de locação de filme, como o do iTunes), que segundo o porta-voz da da Sony disse na E3, podem chegar a “mais de 1 mil jogos”. O aparelho chega por US$ 99 (algo próximo de R$ 220).

O PlayStation Now deixa sua versão beta e começa a disparar convites a seletos usuários dos Estados Unidos e Canadá a partir do dia 31 de julho, para testar a plataforma. Informações sobre Brasil não foram reveladas pela companhia.

Como novidades menores, a Sony anunciou a entrada de 25 games “free to play” (gratuitos para jogar) na plataforma do PlayStation 4, como Planetside 2 e Guns Up. Além disso, o aplicativo de YouTube estará disponível na plataforma até o fim do ano.

