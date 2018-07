Divulgação Console da Microsoft, Xbox One S é 40% menor que a versão original

A Microsoft apostou alto em sua conferência na E3 2016, feira de games que acontece esta semana em Los Angeles. Em evento realizado na tarde desta segunda-feira, 13, a empresa anunciou que lançará dois novos modelos do Xbox One, seu atual videogame, até o final de 2017. Previsto para agosto, o Xbox One S será 40% menor do que o atual console vendido nas lojas. Com preço de US$ 299, o modelo é a tentativa da Microsoft de recuperar o espaço na guerra dos consoles – estimativas do mercado dão conta de que o rival PlayStation 4 já vendeu 40 milhões de unidades, enquanto o Xbox One teve apenas 20 milhões de cópias comercializadas.

O outro lançamento, no entanto, é uma tentativa da empresa de olhar como será o futuro dos games: com apoio à realidade virtual e à resolução Ultra HD (4k), o Project Scorpio – nome de conceito do aparelho – deve chegar ao mercado apenas no final de 2017. Ambos os modelos terão compatibilidade com o atual Xbox One – isto é, todos os jogos e acessórios lançados ao momento poderão ser utilizados nos próximos videogames. "Ninguém fica para trás", disse Phil Spencer, chefe de divisão de Xbox na Microsoft. "Quando o Project Scorpio sair no ano que vem, será o mais potente console da história", prometeu o executivo.

Menor e mais barato. Anunciado no início da conferência da Microsoft, o Xbox One S traz melhorias interessantes na comparação com o atual modelo do console, lançado em novembro de 2013 pela empresa. Disponível inicialmente na cor branca, o Xbox One S é 40% menor do que o atual Xbox, e traz como novidades o suporte a reprodução de vídeo em resolução 4K, com o apoio de parceiros como Netflix e Amazon Video. Além disso, o Xbox One S terá suporte à tecnologia HDR (High Dynamic Range), que dá mais luz e profundidade às cores.

O novo Xbox One S terá três portas USB, e para ficar menor, perdeu a entrada específica que tinha para o Kinect, sensor de gestos e voz que acompanhava o Xbox One – será possível conectar o acessório com a ajuda de um adaptador para entrada USB. Além disso, o modelo também terá um novo controle sem fio, com suporte a Bluetooth e texturas para facilitar a "pegada" do jogador enquanto estiver no meio de uma de suas partidas. Os botões de direcionamento também foram redesenhados. O novo controle do Xbox One S poderá ser comprado separadamente por US$ 59.

Haverá três versões do Xbox One S no mercado: uma versão básica, com 500 GB de armazenamento, sairá por US$ 299. Já os aparelhos com 1 TB e 2 TB de armazenamento custarão US$ 349 e US$ 399, respectivamente. A Microsoft ainda não divulgou se o Xbox One S será lançado no Brasil, nem possíveis data e preço de lançamento. Hoje, o modelo mais básico do Xbox One, sem o Kinect, é vendido no Brasil por R$ 2,5 mil, acompanhado de um disco rígido de 500 GB de armazenamento – nos EUA, a mesma versão custa US$ 399.