Konami O homem mais rápido do mundo Usain Bolt é a principal estrela de PES 2018, novo game de futebol da Konami. Para PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One e PC, o jogo sai em 12 de setembro – duas semanas antes do rival FIFA 18.

O homem mais rápido do mundo poderá marcar gols no seu videogame em breve: Usain Bolt é o garoto propaganda de PES 2018, novo game da série de futebol da japonesa Konami.

Nesta terça-feira, 13, a empresa confirmou que Bolt estará no jogo, além de anunciar o lançamento do game para 12 de setembro de 2017. Mais uma vez, PES 2018 estará disponível para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC.

Os modos de jogo principais do game também estão de volta – as partidas online, a carreira no modo Master League e o desafio myClub, no qual Usain Bolt poderá estar presente. Quem também estará no game da Konami é o argentino Diego Maradona. Veja o trailer abaixo.