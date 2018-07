Microsoft Novo videogame da empresa terá jogos e acessórios compatíveis com o Xbox One.

A Microsoft anunciou neste domingo, 11, seu novo videogame: o Xbox One X, uma versão turbinada do console atual da empresa, o Xbox One. O novo videogame vai custar US$ 499 nos Estados Unidos e terá compatibilidade com a biblioteca de jogos do Xbox One, bem como com os acessórios do videogame atual, lançado em 2013.

Menor que o Xbox One, o novo console terá alta capacidade de processamento e suporte a jogos e vídeos em resolução 4K. Ainda não se sabe, porém, quando o console vai chegar ao Brasil, nem seu preço de lançamento. Em 2013, quando o Xbox One foi lançado mundialmente, o Brasil recebeu o aparelho, vendido por aqui a R$ 2,3 mil.

Recuperação. O anúncio do Xbox One X foi feito durante a conferência de imprensa da Microsoft na E3, maior feira de games do mundo que acontece nesta semana em Los Angeles.

O novo console é a expectativa da empresa para recuperar espaço no mercado de videogames, hoje liderado pela Sony e o seu PlayStation 4. Em suas várias versões, o PlayStation 4 tem mais de 60 milhões de unidades vendidas, enquanto estimativas do mercado dizem que o Xbox One tem cerca de 25 milhões de unidades vendidas.

Para o analista Daniel Ahmad, da consultoria Niko Partners, o lançamento foi um acerto – mas o preço do Xbox One X pode ser um problema para a Microsoft, uma vez que seu principal rival, o PS4 Pro, custa US$ 399 nos Estados Unidos. “Com grandes jogos e serviços, o Xbox One X oferece muito, mas ainda será um produto para quem já tem um Xbox One”, disse Ahmad em sua conta no Twitter.