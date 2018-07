A Electronic Arts defendeu a decisão de reduzir o número de lançamentos de jogos neste ano e concentrar suas atividades em menor número de títulos de sucesso e nos florescentes segmentos digital e móvel. A companhia afirma que se trata de uma resposta a uma mudança de realidade no setor de videogames, que movimenta 60 bilhões de dólares ao ano.

John Schappert, vice-presidente de operações da Electronic Arts, disse que a estratégia de fazer menos apostas, mas de maior valor, é sensata porque o mercado agora é dominado por um número menor de jogos de grande sucesso que geram mais e mais receita por meio de conteúdo adicional para download.

E os números desanimadores de vendas que vêm incomodando o setor de videogames são enganosos, argumentou Schappert.

“O que está acontecendo em nível macro é que os cinco jogos mais vendidos agora representam total de vendas tão alto quanto o dos 10 jogos mais vendidos alguns anos atrás, e os 10 mais vendidos agora têm vendas que equivalem às dos 20 mais”, disse Schappert em entrevista durante a E3, a mais acompanhada das exposições de videogames.

“O núcleo central dos consumidores está crescendo e eles estão gastando mais em download de conteúdo. O número de jogos comprados é menor, mas as pessoas jogam cada título por mais tempo, gerando monetização adicional”, disse.

A EA lançará 36 títulos no ano fiscal de 2011, que se encerra em março do ano que vem, quase metade do total de dois anos atrás. A empresa teve um ano difícil em 2009, cortando funcionários e reduzindo carteira de jogos em meio a uma desaceleração setorial nas vendas de videogames, devido à continuada transição para os jogos digitais e casuais.

Em maio, a EA divulgou projeção de lucro em 2011 — excluídos eventos extraordinários — da ordem de 50 a 70 centavos de dólar por ação, sobre faturamento de entre 3,65 bilhões e 3,9 bilhões de dólares. Mas a companhia vem enfrentando dificuldades para confirmar na prática essa previsão.

Antes de superar as previsões para o quarto trimestre fiscal, a empresa reduziu projeções e descumpriu metas financeiras por diversos trimestres anteriores.

