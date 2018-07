Assinante de plataforma terá privilégios; objetivo da EA é ganhar espaço sobre a Activision Blizzard

A desenvolvedora de videogames Electronic Arts lançará uma nova plataforma online para jogadores de Battlefield 3 cuja assinatura custará US$ 50 ao ano. Os usuários do “Battlefield Premium” receberão privilégios especiais, incluindo a habilidade de zerar suas estatísticas de jogos, além de vários itens especiais como dogtags e facas. Jogadores que comprarem o serviço em seu Playstation 3 poderão jogar novas partes do jogo duas semanas antes dos compradores regulares.

A EA busca impulsionar suas vendas virtuais e ganhar espaço sobre sua maior rival, a Activision Blizzard, criadora de Call of Duty. No ano passado a empresa revelou sua própria plataforma de games, “Call of Duty Elite Premium”, que oferece a novos jogadores serviços online por US$ 60 ao ano, divididos em mensalidades. O “Battlefield Premium”, da EA, exigirá pagamento adiantado.

Cobrar por partidas online está se tornando cada vez mais popular, já que desenvolvedoras de games querem gerar uma fonte constante de receita paralela a vendas de discos lançados a US$ 60, espremendo o máximo de lucro possível de seus sucessos.

Battlefield 3 vendeu mais de 15 milhões de unidades desde que foi lançado, no ano passado, tornando-se um dos jogos de vendagem mais rápida da empresa. A EA, que recentemente realizou uma grande aposta sobre um dos jogos mais caros da história, Star Wars: The Old Republic, viu suas ações despencarem 36% desde 1º de janeiro. A empresa disse que perdeu 400 mil jogadores de Star Wars no último trimestre.

/ REUTERS