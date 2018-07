A varejista online comprou a Hunch que pode ajudar a recomendar produtos pelas redes sociais, como o Facebook

SÃO FRANCISCO - O eBay afirmou ter adquirido a empresa de análise de dados Hunch para ajudá-lo a desenvolver mais tecnologias de recomendações de produtos para sua plataforma de vendas online. A Hunch analisa dados de redes sociais como o Facebook e questionários para fazer recomendações personalizadas. O eBay afirmou que a Hunch o ajudará a sugerir produtos relevantes para seus consumidores.

Chris Dixon, Tom Pinckney e Matt Gattis, que fundaram a Hunch em 2009, permanecerão no eBay e continuarão sediados em Nova York. O valor da aquisição não foi revelado.

Essa foi a última de uma série de aquisições realizadas pelo eBay conforme a companhia tenta dar nova vida à sua plataforma de vendas online, que perdeu participação de mercado recentemente para a Amazon.

A maioria das varejistas, como a Amazon, têm estoques catalogáveis e os usam para recomendar produtos relacionados a clientes.

Já a plataforma Marketplaces do eBay oferece itens de outros vendedores, e muitos produtos são usados e únicos. Isso cria muitos dados não estruturados que são mais difíceis de analisar para possibilitar melhores buscas e recomendações.

