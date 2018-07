O eBay afirmou nesta terça-feira, 26, que deixará de cobrar taxas de pessoas que vendem itens baratos em sua página e irá mudar outras partes de seu sistema de taxas nos Estados Unidos, para gerar mais transações no site de leilões.

A partir de 30 de março, o site irá eliminar taxas sobre itens com um preço de leilão inicial de 0,99 dólar ou menos, permitindo que vendedores anunciem até 100 itens por mês. O eBay ficaria com 9 por cento do preço final, ou 50 dólares, dependendo de qual valor for menor.

Para vendedores que anunciam itens no site com frequência, as novas taxas “eBay Stores” para assinantes podem chegar a apenas 0,03 dólar por anúncio, por 30 dias. Isso representa uma redução de até 90 por cento em relação às taxas atuais, segundo o eBay.

A empresa já aplicou mudanças semelhantes na Europa e o presidente-executivo, John Donahoe, citou os bons resultados do sistema durante teleconferência sobre os resultados do eBay, na semana passada.

Compradores ganhariam um programa de proteção do eBay, que oferece mais assistência ao consumidor e garante a devolução do dinheiro caso haja problemas.