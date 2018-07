Antes vice-presidente do serviço de pagamentos, David Marcus assume lugar de Thompson, atual presidente do Yahoo

David Marcus foi nomeado presidente do PayPal nesta quinta. FOTO: Reprodução

CHICAGO – O eBay informou nesta quinta-feira ter nomeado David Marcus como presidente de sua unidade de pagamentos online PayPal, preenchendo o lugar deixado por Scott Thompson, que saiu da companhia para ser presidente executivo do Yahoo em janeiro.

Marcus entrou no PayPal em agosto de 2011, após a compra da Zong, uma empresa de pagamentos móveis que ele fundou. Marcus era o vice-presidente do PayPal para dispositivos móveis e assumirá o novo cargo em 2 de abril, disse o eBay.

