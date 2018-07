Para o EBay, esses acordos “bloqueiam de forma injusta a venda online de produtos legítimos em toda a Europa” e fazem que o consumidor acabe pagando mais caro.

Guy Salter, porta-voz de companhias francesas, inglesas e italianas, diz que eles querem que o mundo online tenha um modelo seletivo de vendas como o que existe no mundo offline para garantir a qualidade do atendimento ao cliente. Ele afirma que, no passado, a indústria do luxo “foi lenta para adotar o comércio eletrônico… mas agora ela o vê como uma grande forma de venda e interação com os clientes”

A eBay já teve problemas legais com fabricantes de luxo e marcas de cosmético ao vender produtos falsificados. No ano passado, a Justiça francesa ordenou a empresa a pagar mais de US$ 61 milhões ao grupo LVMH por conta dessas vendas. Mas, no Reino Unido e na Alemanha, a loja foi absolvida em acusações semelhantes.