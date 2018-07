SÃO PAULO – O eBay está em negociações com a Coinbase e outras bolsas de bitcoin para integrar a moeda virtual em seu sistema de pagamentos móveis Braintree, publicou o Wall Street Journal. De acordo com a publicação, os executivos do PayPal, sistema de pagamento online que também pertence ao eBay e serve como forma de pagamento em serviços como o Uber e o AirBnB, não chegaram a nenhum acordo até o momento.

Essa negociação seria um endosso importante para amoeda virtual,que tem ganhado aceitação de maneira lenta em um número crescente de negócios. Entretanto, muitos executivos ainda mantém reservas contra a moeda digital, alegando que sua falta de regulação pode ser um problema.

“Acreditamos que o bitcoin terá um papel importante nos pagamentos móveis no futuro, mas não temos nada a anunciar”, disse a porta-voz do eBay, Jennifer Hakes. Se o eBay confirmar sua decisão, se juntará a empresas como Dell, Xpedia e Overstock, que anunciaram sua adesão à moeda digital nos últimos meses.

A terceira maior fabricante de PCs do mundo divulgou no mês passado sua decisão. No site da empresa, um comunicado dizia que a Dell estava “empolgada em oferecer a escolha e flexibilidade que essa opção de pagamento proporciona”.

O site norte-americano de viagens Expedia, que opera em 30 países, passou a aceitar bitcoins um mês antes para o pagamento de reservas de hotéis. As duas empresas também fecharam parceria com a Coinbase, empresa fundada em 2012 em São Francisco. O Google recentemente passou a usar a cotação da Coinbase ao incluir o bitcoin entre as moedas cujo valor pode ser pesquisado em sua ferramenta de buscas.

Credibilidade. “Acho muito importante esse movimento de grandes empresas”, diz Fernando Ulrich, economista e autor do livro Bitcoin – A Moeda na Era Digital. “Pelo lado dos usuários, dá uma grande credibilidade à moeda”.

Para as empresas, é uma moeda que não paga tarifas bancárias nem tem despesas com cartão de crédito. “Notícias positivas como estas ajudaram a desenhar um perfil mais amigável do sistema em comparação como começo do ano, quando a maior bolsa de valores de bitcoins do mundo, a Mt. Gox, pediu concordata depois de ter seu sistema invadido e seus depósitos esvaziados.

Segundo um comunicado de várias empresas de Bitcoin que circulou à época, o pessimismo era injustificado. “Como ocorre com qualquer nova indústria, há certos praticantes mal intencionados que precisam ser afastados”, disse o texto.

Mesmo entre seus entusiastas, acredita-se que o mercado financeiro digital precisa de muitas melhorias para ser viável. Uma delas seria a chegada de algum tipo de arcabouço regulatório. A moeda, hoje, não obedece a uma autoridade e não está sob controle de nenhuma entidade bancária.

Executivos familiarizados com o bitcoin acreditam que a popularização ajudará a domar a volatilidade da moeda, um de seus maiores fatores de risco hoje. Acotação da moeda é imprevisível e pode mudar radicalmente em poucas horas.

Os entusiastas, entre eles nada menos que a revista The Economist, não têm dúvidas de que o bitcoin veio para ficar. “Não é uma moda passageira. Diversos críticos dizem isso desde 2011, e nesse período ele só cresce”, conclui Ulrich

/BRUNO CAPELAS, CAMILO ROCHA; COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS