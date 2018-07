eBay quer mudar imagem com revista online

Depois de encabeçar uma luta com as grandes marcas de moda pelo direito de poder vender itens online, o eBay inaugurou hoje uma revista online, a The Inside Source, assinada por uma porção de jornalistas conhecidos do público norte-americano. As matérias de tendência e consumo vêm acompanhadas de sugestões de produtos à venda no site.

04/11/2009 | 17h40

Por Heloísa Lupinacci - O Estado de S. Paulo