Crescimento mundial neste trimestre foi o menor em dois anos

O mercado mundial de celulares registrou crescimento de 12,8% no terceiro trimestre, o segundo menor resultado nos últimos dois anos, o que se deve aos gastos mais conservadores e ao adiamento das compras de smartphones, afirmou na sexta-feira, 28, o grupo de pesquisa IDC.

A demanda crescente por celulares mais baratos nos mercados emergentes manteve o crescimento do segmento. Novos smartphones, como o iPhone 4S, da Apple, devem aumentar as vendas no quarto trimestre, segundo o IDC.

Estados Unidos e Europa Ocidental foram as regiões mais atingidas, tendo em vista que os embarques nas duas regiões caíram em relação a um ano antes.

“A incerteza econômica e a espera por lançamentos no quatro trimestre e no fim do terceiro fizeram alguns consumidores adiarem a compra de smartphones”, disse o analista Kevin Restivo, do IDC.

“Muitos esperaram por produtos como o iPhone 4S e o BlackBerry 7, que só foram lançados no fim do trimestre”, afirmou.

A consultoria Strategy Analytics estimou uma alta de 14 por cento nas vendas mundiais de celulares no trimestre.

/ REUTERS