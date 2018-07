Matthew Keys, de 26 anos, teria fornecido acesso de sua antiga empresa a hackers

SÃO PAULO – Matthew Keys, editor de mídias sociais da agência de notícias Reuters, de Nova York, é acusado de ter fornecido dados de login da Tribune Company, sua antiga empregadora, a membros do Anonymous com o pedido para que eles fizessem algum tipo de estrago ao site.

“Sabu” entregou o nome do atual funcionário da Reuters à polícia. FOTO: Reprodução

O nome de Keys foi entregue ao FBI pelo “cabeça” do LulzSec – grupo ligado ao Anonymous –, Hector Xavier Monsegur, mais conhecido como Sabu, preso pela polícia americana em 2012. Desde então, o hacker tem cooperado com a instituição entregando nomes que possam facilitar a investigação.

Matthew Keys trabalhava como produtor web para a emissora KTXL FOX 40 (que pertence à Tribune), em Sacramento.

Matthew Keys é acusado pela FBI de cooperar com o crime virtual. FOTO: Reprodução

Dois meses depois, usando o nome de usuário “AESCracked” ele divulgou login e senha de acesso ao servidor da antiga empregadora em um fórum frequentado por pessoas ligadas ao Anonymous, diz a acusação.

O acusado teria fornecido os dados diretamente a “Sabu” que alterou uma página de notícia da Los Angeles Times, também parte da Tribune. Keys teria ficado satisfeito com a ação, segundo o relato de “Sabu“.

Matthew Keys tem um blog próprio na Reuters, onde já escreveu diversas vezes sobre notícias referentes ao Anonymous.

Matthew Keys disse estar “bem” e afirmou ter tomado conhecimento da suposta acusação somente pelo Twitter.

