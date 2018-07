O YouTube lançou uma nova ferramenta de edição de vídeos online. O editor permite que o usuário altere os vídeos por ele subidos no site e crie outros com fragmentos dos que já estão lá. O novo editor não substitui programas de edição como Movie Maker, iMovie e Vegas, mas contempla o básico: adição e retirada de trechos, montagem e colocação de trilha sonora.

Foto: reprodução

Ao contrário do problemático editor Remixer, lançado em 2007 pelo YouTube, o novo editor é baseado em JavaScript e não em Adobe Flash. A interface é simples e bem intuitiva. Para editar, basta arrastar as miniaturas de seus vídeos que estão no site para a linha de edição. Uma vez que todos os vídeos que você for precisar estejam lá, escolha os trechos que serão usados e reordene-os para montar um novo vídeo.

Também há a possibilidade de acrescentar músicas, mas essa função é limitada e algumas trilhas escolhidas farão com que propagandas apareçam ao final do seu vídeo. Terminada a a edição, você pode visualizar o novo vídeo antes de publicá-lo em seu perfil.