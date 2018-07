FOTO: REPRODUÇÃO/GOOGLE FOTO: REPRODUÇÃO/GOOGLE

SÃO PAULO – Na manhã desta terça, 14, o serviço de localização Google Maps mostrava o ex-analista da NSA, Edward Snowden, dentro da Casa Branca. Alguns minutos depois, o ícone “Edwards Snow Den” foi retirado do palácio presidencial e, como pode ser visto agora, não está mais visível.

Segundo uma declaração do Google ao site Marketing Land, um usuário não identificado alterou a localização de um estabelecimento real para dentro da sede do governo do país. O “Edwards Snow Den” é uma loja que vende artigos para snowboard e também está localizada em Washington.

O verdadeiro Snowden está refugiado na Rússia desde 2013, após vazar documentos confidenciais da NSA, a Agência Nacional de Segurança dos EUA.

Isso acontece apenas alguns dias após uma entrevista de Snowden, na qual ele deu dicas de como criar senhas realmente seguras na internet.