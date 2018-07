SÃO PAULO – O ex-técnico da NSA, Edward Snowden, está fazendo agora uma sessão de perguntas e respostas (Ask me anything) no Reddit ao lado da documentarista Laura Poitras e do jornalista Glenn Greenwald.

A ação comemora a vitória do documentário Citizenfour, que mostra os bastidores das revelações feitas por Snowden, no Oscar de ontem à noite.

Ainda durante a cerimônia do Oscar, Snowden divulgou um comunicado parabenizando a jornalista Laura Poitras pelo Oscar. “Minha esperança é que este prêmio incentivará mais pessoas a verem o filme e a se sentirem inspiradas pela mensagem de que cidadãos comuns e triviais, quando trabalham juntos, podem mudar o mundo”, declarou na nota.

Poitras e Greenwald foram os jornalistas que Snowden procurou para vazar os documentos secretos da NSA. O documentário Citizenfour mostra cenas dos bastidores das revelações, antes mesmo da primeira matéria sobre a vigilância da NSA ser divulgada para o público.

Acompanhe e participe do evento no Reddit ao vivo (em inglês).