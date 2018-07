O respeitado dicionário Oxford informou, nesta-quinta, 24, que sua versão em inglês ganhou novos verbetes, entre eles ?, LOL e OMG. Agora, o símbolo e as duas siglas, muito usados na rede, são, como bem disse o Huffington Post, “dignos de registro etimológico”.

Os responsáveis inserção de vocabulário no Dicionário Oxford afirmaram que as novas palavras “estão fortemente associadas com a linguagem de comunicações eletrônicas, e passaram a fazer parte do uso comum porque são muito fáceis de serem usadas”. Segundo eles, tanto ?, como LOL e OMG ajudam as pessoas a falarem mais em meios onde há limites de caracteres para cada mensagem, como o Twitter, por exemplo.

O próprio dicionário reconhece que o uso dessas expressões gerou impactos também fora do mundo digital. “São mais do que simples siglas sendo usadas”, disseram os responsáveis. “São usadas em meios impressos e até em discursos falados”.

Os verbetes também trazem um pouco da história das novas palavras e vão além da explicação “gíria usada na internet”, trazendo algumas utilizações não tão recentes. OMG, por exemplo, apareceu pela primeira vez em uma carta pessoal de 1917. LOL data de 1960, mas, na época, significava “”little old lady”.

LOL, quando usado para “a vida real” que dizer, segundo o Oxford, que a pessoa está “parodiando um nível de entusiasmo irrefletido ou de exagero que, às vezes, pode aparecer no discurso online, marcando (a pessoa que utilizou o termo) com um ‘insider’ das formas de expressão associadas com as últimas tecnologias”.

Mas o mais intrigante é o verbete ?. Primeiro, a dúvida: onde ele vai entrar no dicionário? Em que letra? Em H junto com heart (coração) ou vão abrir uma categoria de símbolos? Segundo, curiosa definição: “O novo sentido atribuído ao verbete coração nesta edição pode ter tido seu primeiro uso em inglês em camisetas em adesivos para carros. Originalmente, é uma referência bem humorada ao logos com uma imagem de um coração como símbolo do verbo amar, como na famosa campanha de turismo “I ? NY”. Nossas primeiras citações para esse uso, de 1984, usa o verbo em “Eu coração a cabeça dos meus cachorros”, uma piada que aparecia em um pára-choque mostrando um coração e uma imagem do rosto de determinada raça de cão que se tormou um adesivo popular. A partir desse primeiro uso, o verbete coração passou a ter uma existência em gêneros mais tradicionais de literatura como sinônimo coloquial para ‘amar’”.