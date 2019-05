Fábio Motta/Estadão Eike Batista revelou encontros com Elon Musk

Aparentemente, a ligação entre o empresário Eike Batista e Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, vai além do uso da letra "X" para batizar companhias ou da vida extravagante exibida por ambos em redes sociais. Segundo um perfil publicado nesta quarta, 29, pela Bloomberg, os dois têm uma relação pessoal - Batista diz até que ajudou Musk a frequentar festas no Brasil.

No texto batizado "O homem que perdeu US$ 35 bilhões tem conselhos para Musk", o fundador da OGX relatou pelo menos três encontros com o empresário sulafricano. Um deles teria sido em 2008 no Rio, logo após o lançamento fracassado de um dos foguetes da SpaceX. O segundo teria ocorrido na fábrica da tesla na Califórnia. O terceiro teria ocorrido novamente no Brasil, durante a Copa de 2014. "Ajudei ele a frequentar algumas festas", teria falado Batista à agência.

A reportagem também narra a comparação que Batista faz entre a sua derrocada na OGX e o atual momento de Musk, pressionado por não conseguir realizar as entregas de veículos da Tesla. Batista também fala que Musk precisa melhorar o interior dos veículos da Tesla. "Você pode escolher uma Mercedes, Audi ou Jaguar que são mais baratos que os SUVs (da Tesla), e você senta dentro e não tem como competir. Se não corrigir isso, você fica para trás", teria dito.

O brasileiro, porém, não acredita que um eventual fracasso da Tesla possa derrubar o conjunto de empresas de Musk, como a OGX fez com o seu império. Para ele, Musk já tem seu lugar na história: "Ele causou um movimento lindo de mudança." "Somos perfeccionistas e construtores de nações", comparou.