Agora é oficial: o Google lançou sua televisão. A proposta é uma aparelho que leve a web à TV — e a TV à web. O aparelho será fabricado pela Sony, em parceria com Intel e Logitech, e chegará ao mercado americano no segundo semestre.

A principal diferença da Google TV em relação às outras televisões que acessam a internet é a plataforma e o mecanismo de buscas. “O guia funciona muito bem, mas é inflexível. A Google TV tornará a navegação mais parecida com a web”, disse Rishi Chandra, gerente sênior de produtos do Google. “Será tão simples acessar um site na internet quanto um canal na televisão”.

É possível procurar por programas tanto na programação normal da televisão quanto na web. Por meio de uma barra de ferramentas será possível procurar e se agendar para assistir qualquer coisa.

O mecanismo de buscas funciona por uma barra de navegação. Ao procurar por um programa, a Google TV entrega resultados dos canais convencionais e também da web – desde programas online, em streaming, a DVDs a venda na Amazon.com.

A televisão é formada por três pilares: plataforma Android, navegação pelo Chrome e Flash para os vídeos. Foram justamente eles que tiveram suas últimas versões lançadas no Google I/O – e a Google TV é, de certa forma, o ponto de encontro entre eles.

Android

O Google I/O foi palco do lançamento da versão 2.2 do Android, batizada de “Froyo”. O Froyo tem várias funcionalidades novas – mas a principal delas é que ele é muito, muito rápido. A versão 2.2 usa o Javascript com motor V8, que torna qualquer imagem em movimento muito mais rápida — na apresentação, o vice-presidente de engenharia do Google, Vic Gundoltra, comparou o funcionamento do Froyo com o iPad. E, de fato, é muito mais rápido.

Não faltaram cutucadas à Apple. “É muito bom trabalhar com a Adobe”, disse ele. A nova versão do Android terá suporte ao Flash 10.1, a versão mais recente que é também considerada fundamental para a Google TV.

A televisão, aliás, será totalmente integrada ao celular — será possível, por exemplo, buscar por um programa através da voz usando um Android como controle remoto. Não faltaram aplausos.

Além disso, a televisão será integrada ao Android Market — o Google busca atrair desenvolvedores a criarem aplicativos para a nova plataforma. Eric Schmidt, presidente do Google, encerrou o keynote com um pedido aos milhares de desenvolvedores que o assistiam: “precisamos das suas ideias e tempo precioso pra criar aplicativos em nossas plataformas”.

A Google TV começará a ser vendida no segundo semestre. A Sony produzirá os televisores e Blu-ray players; a Logitech, setup-boxes; e a Intel, os chips Atom que rodarão tudo isso.

