NOVA YORK – A Electronic Arts (EA), produtora de videogames, vai comprar a PopCap Games em um acordo que pode chegar a US$ 1,3 bilhão, uma aposta para aprimorar seu portifólio de jogos sociais e casuais.

Como parte do acordo, a EA irá pagar US$ 650 milhões em dinheiro e US$ 100 milhões em ações ordinárias adiantados pela produtora dos populares jogos Bejeweled e Plants vs. Zombies. A EA pode pagar US$ 550 milhões adicionais caso a PopCap atinja certas metas de desempenho em cerca de dois anos.

A ação da EA caiu após o anúncio, com investidores decepcionados com a estratégia da empresa de se voltar para os jogos digitais. O retorno financeiro de tais jogos é inferior ao dos que vêm em mídias físicas, segmento no qual a companhia é mais conhecida, afirmou Todd Mitchell, analista da Brean Murray.

Mitchell acrescentou que a EA, que adquiriu a fabricante de jogos sociais Playfish em 2009 em um acordo de até US$ 400 milhões, têm feito aquisições em excesso ultimamente. ”Me parece que eles estão comprando uma série de ativos recentemente e pagando um preço relativamente alto por muitos deles”, disse Mitchell.

